Проект, ограничивающий долю иностранных рабочих в ряде отраслей экономики в 2020 году, одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба Минтруда.

«На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен проект постановления правительства РФ «Об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности», — говорится в сообщении.

Проектом предлагается сохранить норму, установленную на 2019 год. При этом, по предложению Минстроя, исключение по доле мигрантов в строительстве предусматривается для Амурской области, Бурятии и Москвы. Для Дагестана допустимая доля мигрантов в сфере строительства в 2020 году будет установлена отдельно и составит 50%.

Кроме того, по предложению Минсельхоза, предлагается установить допустимую долю иностранных работников в сфере выращивания овощей в размере 50% на всей территории страны без исключения.

«Установление допустимой доли позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России», — добавляется в сообщении.