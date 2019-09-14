Правительство России одобрило изменения плана финансирования мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году, соответствующий перечень решений опубликован на сайте Кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Согласно данным, изменения вносятся в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Федеральным законом о бюджете на 2019 год предусмотрено софинансирование субъектов РФ на мероприятия по обучению людей предпенсионного возраста в общем объеме 33,9 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд рублей — бюджету Москвы.

Как поясняется, по информации правительства Москвы, «бюджетные ассигнования на выполнение показателей по указанным мероприятиям утверждены в бюджете Москвы на 2019 год в необходимом объеме (2,6 миллиарда рублей)».

В связи с этим финансирование Москвы не планируется, при этом гарантируется достижение целевого показателя столицы — обучение 3 625 граждан предпенсионного возраста. Проектом распоряжения предлагается исключить Москву из распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов на организацию мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста.

Отмечается, что объем финансирования указанных мероприятий по другим субъектам страны не изменится, а общий объем средств из федерального бюджета в целом по РФ на обучение лиц предпенсионного возраста в 2019 году составит 31,6 млрд рублей.