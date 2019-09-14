В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях выплаты пенсионерам могут быть меньше, чем обычно, сообщает «Российская газета».

Так, одним из основных факторов при уменьшении пенсии может быть переезд в другой город РФ. В таком случае меняется региональный коэффициент, учитываемый при расчете пенсионной суммы.

На выплаты влияют и неоплаченные счета, например за квартиру, или непогашенный штраф. В этой связи имеющаяся задолженность будет списываться с пенсионного счета до полного погашения.

Кроме того, ПФР имеет возможность вычесть из пенсии излишне выплаченную сумму. Удержания не должны превысить 20% установленной пенсии.

Если пенсионер заметил, что выплаты стали меньше, то ему надо обратиться за разъяснением в представительство ПФР.