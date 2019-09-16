Проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» об экономической интеграции России и Белоруссии рассчитан на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года, сообщает «Коммерсант» . Так, предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.

Также таможенная политика и энергополитика будут объединены с 2021 года. В последнем случае документ прямо предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Центробанки и министерства финансов двух стран намерены договориться о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и о едином режиме защиты инвестиций. ЦБ России и Нацбанк Белоруссии также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора. Стороны договорились и о единых принципах «специальных экономических мер».

Министерства экономики к 1 ноября 2019 года также должны создать «дорожную карту», объединяющую отраслевое регулирование. Кроме того, обещаны к 2021 году взаимный единый доступ к госзакупкам, единая система учета собственности и унификация хозяйственного законодательства. С января 2022 года два государства в рамках Союзного государства также намерены вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты.

В «Программу действий» не попали сферы обороны, госбезопасности, суда, правоохраны, образования, здравоохранения, науки и госуправления. Однако стороны договорились о том, что «иные положения договора» о Союзном государстве могут обсуждаться.