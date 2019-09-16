Не имеют никаких личных сбережений 59% россиян, 41% копит, но большинству из них все реже удается откладывать, 15% респондентов сообщили, что за прошедшие пять лет они увеличили размер регулярной суммы в копилку. Это показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Регулярно с заработной платы, пенсий, премий и бонусов откладывают деньги 58% респондентов, 30,7% делают это точечно — с продажи имущества, полученного наследства, подарков и других крупных финансовых событий. Исследование показало, что 27,9% россиян сберегли сумму, не превышающую их месячного оклада, а 32,6% жителей страны удалось накопить от двух до пяти месячных окладов. Только 18,4% россиян имеют накопления на шесть и более месяцев.

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В наличном виде хранят накопления 58,9% россиян, в банках — 30,3%, при этом 14,1% вкладчиков не знают процент по своему депозиту. В валюте деньги хранят 5,4% опрошенных.

Откладывать деньги про запас смогли бы 48,1% респондентов, имея доход от 15 тыс. до 45 тыс. рублей. При доходе от 45 тыс. до 55 тыс. рублей смогли бы делать сбережения 27,1% опрошенных, при доходе свыше 55 тыс. рублей желающих копить чуть более 20%.