При анализе результатов эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели на ряде предприятий необходимо учитывать специфику работы, заявил RNS глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он добавил, что результаты эксперимента не означают возможности его применения в других сферах.

«Во-первых, давайте дождемся результата (тестирования. – Прим. ред.) и поймем, какими методами добивались сохранения производительности при сокращении рабочего времени при сдерживании финансовой нагрузки на само предприятие, каким образом и какие будут результаты. Даже если эти результаты будут, не значит, что во всех остальных сферах такое может быть применимо. Нельзя путать ту же бюджетную сферу с офисными работниками, которые предоставляют услуги логистики, например. Нельзя не учитывать специфику такой сферы, как добывающая промышленность. Нельзя не учитывать существующую форму занятости, как сдельная заработная плата, в зависимости от количества произведенного товара или оказанных услуг», — сказал Нилов.

Власти планируют устроить эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю Рабочую нагрузку предлагают сократить в компаниях из нацпроекта по повышению производительности труда.

По мнению депутата, когда тестирование закончится, нужно будет проанализировать, какими методами добивались сохранения производительности при сокращении рабочего времени, сдерживании финансовой нагрузки на предприятие и какие это дало результаты.