Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2019 года достигнет 6% ВВП, или 6,5 трлн рублей, заявила первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.

«Ликвидная часть (ФНБ. — Прим. ред.) на конец 2019 года составит 6,5 триллиона рублей, или 6% к ВВП. Это ликвидная часть, та, что еще не размещена. И мы думаем, что в 2020 году мы уже достигнем семипроцентного рубежа ликвидной части. И можно рассматривать вопрос о дальнейшем размещении этих средств в высоколиквидные, надежные финансовые активы», — сказала Нестеренко.

«На конец 2018 года Фонд национального состояния составлял 2,3% к ВВП, на конец 2019 года с учетом перечисления уже по результатам 2018 года ФНБ составит 8,2 триллиона рублей. Но тоже очень важно всегда считать ликвидную часть ФНБ. Потому что часть этих расходов уже размещены в финансовые активы, в том числе в крупнейшие инвестиционные проекты, — добавила она.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ.

При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы, в том числе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. Структуру таких инвестиций власти и планируют определить до конца 2019 года. Минфин ожидает, что объем ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году, после перечисления в фонд аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из ФНБ — достаточно ли этого объема, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий, а также высказала опасения, что трата всех средств ФНБ сверх допустимого порога вернет зависимость РФ от цен на нефть.