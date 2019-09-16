Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ поддержала законопроект о введении электронных трудовых книжек. Об этом по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» сообщил ее первый замруководителя, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Обсуждался этот вопрос [о введении электронных трудовых книжек] очень скрупулезно в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Были вопросы у стороны работодателей и вопросы у стороны профсоюзов. В настоящий момент стороны достигли консенсуса. Принимаемый законопроект поддержан всеми тремя сторонами социального партнерства», — сказал Исаев.

Комитет Госдумы поддержал законопроект об электронной трудовой книжке Представленные замечания нужно учесть ко второму чтению законопроекта.

Предположительно, нижняя палата парламента рассмотрит документ в первом чтении 17 сентября, уточнил он.

«Мы считаем, что законопроект послужит на пользу работникам, на пользу модернизации нашей экономики», — заключил парламентарий.