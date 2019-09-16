Задолженность по заработной плате в России на 1 сентября 2019 года составила 2 млрд 604,9 млн рублей, что на 5,4% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 282,5 млн рублей (49,2%). Долги за 2018 год составляют 617,3 млн рублей (23,7%), за 2017 год и ранее — 705,1 млн рублей (27,1%).

Росстат: просроченная задолженность по зарплате в июле выросла на 7,1% Всего задолженность по зарплате на 1 августа имелась перед 42,5 тыс. человек.

Задолженность по заработной плате на 1 сентября 2019 года имелась перед 40 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% — работники обрабатывающих производств; 16% — строительства; 12% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% — транспорта; 6% — добычи полезных ископаемых.