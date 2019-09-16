Центральный банк России ввел ряд регуляторных послаблений для банков с базовой лицензией. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Для банков с такой лицензией «предусмотрено неприменение повышенного коэффициента 2,0 при расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) по требованиям к организациям, единственным учредителем которых является государство; к заемщикам, требования к которым на момент получения банком-кредитором базовой лицензии относились к I или II категории качества в целях формирования резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам (данная льгота будет действовать в течение пяти лет с даты изменения банком-кредитором статуса на «банк с базовой лицензией»)», говорится в сообщении.

Для банков с базовой лицензией также снижено до 50 минимальное количество отдельных заемщиков — субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регуляторный розничный портфель с применением к ним пониженного коэффициента 75%.