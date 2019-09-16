Центральный банк России может пересмотреть границы нейтрального диапазона ключевой ставки в связи с достижением верхней границы установленного в настоящее время показателя 6—7%. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике.

«Принимая во внимание, что нейтральная ставка в экономике зависит от широкого набора как внутренних, так и внешних факторов, а также от трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, ее оценка может меняться под действием данных факторов. В дальнейшем Банку России может потребоваться время для того, чтобы определить границы нейтрального диапазона и убедиться в том, что они соответствуют текущим оценкам», — говорится в сообщении.

ЦБ 6 сентября 2019 года третий раз подряд за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7%. По итогам заседания совета директоров глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться на одном из ближайших заседаний.