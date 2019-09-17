Самый высокий уровень общей безработицы во II квартале 2019 года зарегистрирован в Ингушетии (26,1%), Чечне (13,5%) и Республике Дагестан (13,1%), следует из материалов Минтруда. Также в список попала Карачаево-Черкесская Республика (11,8%), республики Северная Осетия — Алания, Тыва (11,6%), Кабардино-Балкарская Республика (10,5%), Республика Алтай (10,2%), Калмыкия (9,8%).

В ведомстве отметили, что уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе самый высокий среди федеральных округов и составляет 11%. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Центральном федеральном округе — 2,8%.

Наиболее низкий показатель отмечен в Москве — 1,2%, Санкт-Петербурге — 1,5%, Ямало-Ненецком АО — 2,2%, на Чукотке — 2,4%, в Ханты-Мансийском АО — 2,5% и в Московской области — 2,6%.

В июне численность рабочей силы составила 75,3 млн человек, в их числе 72 млн человек были заняты в экономике и 3,3 млн человек не имели работы, но активно ее искали и готовы были приступить к ней — они также классифицируются как безработные.

Минтруд назвал способы борьбы с безработицей из-за цифровизации Организована разработка и актуализация профессиональных стандартов, учитывающих требования работодателей к квалификации работников.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 года не изменился по сравнению с показателем 1 июля 2018 года и составил 0,99%. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Севастополе — 0,26%, Ленинградской области — 0,37%, Москве — 0,39% и Санкт-Петербурге — 0,4%.

Самый высокий уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 года отмечен в Ингушетии — 9,7%, Чечне — 8%, Тыве — 5%, на Алтае — 2,8%. За первое полугодие 2019 года в органах службы занятости было зарегистрировано 885,4 тыс. безработных. Показатель увеличился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как говорится в материалах Минтруда, уровень общей безработицы в ряде вышеобозначенных регионов существенно превышает уровень регистрируемой безработицы, и ситуация на рынке труда не настолько благополучна. Такой разрыв во многом объясняется несоответствием возможностей органов службы занятости и ожиданий безработных граждан.