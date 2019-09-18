Банк России поддержал позицию Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов, в том числе незарегистрированных как счета ИП, сообщает «Коммерсант» .

Позицию регулятора в ответ на письмо Минфина в ЦБ изложил замглавы юридического департамента Банка России Александр Борисенко.

АБР просит запретить ФНС требовать заморозки личных счетов предпринимателей В банках с такими прецедентами действительно сталкивались, и санкции налоговой коснулись нескольких тысяч граждан.

Согласно закону, ИП остается физлицом, поэтому он отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Несудебный характер блокировок ФНС, по мнению ЦБ, ничего не меняет. Также, по мнению Банка России, банки, исполняющие решения ФНС, должны учитывать ограничения законов на взыскания. То есть косвенно регулятор высказывается за необходимость создания или доработки банками программного обеспечения, которое учитывало бы, например, запрет на взыскания с пенсий, необходимость сохранения дохода в размере МРОТ и т. п.