Министерство промышленности и торговли РФ хочет увеличить программу льготного лизинга с 15 млрд до 105 млрд рублей на 2020—2022 годы, сообщил ТАСС источник в министерстве.



«Запросили 105 миллиардов рублей на три года. Понятно, что такую сумму вряд ли поддержат. Будем смотреть. Сейчас в законе о бюджете уже стоит 15 миллиардов рублей, по 5 миллиардов рублей на каждый год», — отметил источник.

Он добавил, что речь идет о взносе в уставный капитал Государственной Транспортной Лизинговой Компании (ГТЛК).

«На эти 100 миллиардов, по нашим расчетам, — это объем планируемого строительства 387 миллиардов рублей [совокупная стоимость продукции] и порядка 500 судов до 2030 года», — заключил источник.

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России, которая реализует лизинговые программы с господдержкой, в том числе через субсидирование первоначального взноса при заключении договора лизинга или процентов по лизингу. ГТЛК поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России.