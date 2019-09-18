Россия в июле продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень до 8,5 млрд долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

Из этой суммы 6,239 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 млрд — на краткосрочные. Вложения России сократились с 10,85 млрд в июне, или на 2,35 млрд долларов. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

С апреля 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги, при этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США.



Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в июле второй месяц подряд остается Япония с объемом вложений в 1,131 трлн долларов, что на 7,9 млрд больше, чем в июне. За ней следует Китай (1,11 трлн, снижение на 2,2 млрд долларов), а на третьем месте находится Великобритания (334,7 млрд долларов, снижение на 6,4 млрд).