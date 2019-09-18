Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, которые прошли процедуру личного банкротства, сообщает «Российская газета» .

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются, — сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина».

По его словам, процедура банкротства физлица предусматривает достаточно жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано, но от уплаты оставшейся части долга человек будет освобожден.

«Между тем процедура банкротства пока не предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, по которым недоимки могут быть признаны безнадежными. Законопроект исправляет ситуацию: в случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам и тому подобному», — пояснил Груздев.