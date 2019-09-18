Потребительские цены в июле 2019 года выросли относительно декабря предыдущего года на 2,7%, при этом стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц в среднем по России увеличилась на 8%. Об этом говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«При среднем росте цен на продукты питания 2,7% относительно декабря прошлого года в июле 2019 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России увеличилась на 8% (выше продовольственной инфляции) и составила 4 311,7 рубля», — отмечается в докладе.



Непродовольственные товары в июле текущего года относительно декабря 2018 года подорожали на 1,9%, на 3,6% увеличились цены на услуги. Годовой рост потребительских цен составил 4,6% к июлю предыдущего года. Таким образом, указывают эксперты, потребительская инфляция в 2019 году выше, чем во втором полугодии 2017 года и в течение 2018-го.

«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, который используется для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, в конце июля 2019 года составила 16 121,9 рубля и с начала года выросла на 3,6%, также опередив потребительскую инфляцию, равную 2,7% согласно ИПЦ (индексу потребительских цен) за тот же период», — говорится в мониторинге.

В январе — июле 2019 года потребительские цены на товары и услуги выросли на 5% относительно аналогичных семи месяцев предыдущего года. Средние цены на продовольственные товары без алкогольных напитков за указанный период по отношению к соответствующему периоду предыдущего года выросли на 6,4%. В данной категории сильнее всего подорожали сахар-песок (17,6%), крупа и бобовые (9,8%), мясо и птица (10%), яйца куриные (13%).



Среди непродовольственных товаров более значительным ростом цен отличились табачные изделия (9,6%), медикаменты (6,1%) и автомобильный бензин (6%), при этом телерадиотовары подешевели (-1,6%).

Среди услуг снизились цены только на услуги страхования (-1,6%). Водоснабжение и другие коммунальные услуги подорожали на 7,2%, на 6,6% выросли цены на услуги пассажирского транспорта, на 6,5% — услуги зарубежного туризма.

Лидером роста цен в категории услуг стало образование (9,8%), в рамках которого высшее профессиональное образование в январе — июле 2019 года стало дороже на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Таким образом, как и год назад, сильнее остальных компонент растут цены на услуги. Однако, в отличие от ситуации предыдущего года, на текущий момент непродовольственные товары дорожают в меньшей степени, чем продукты питания. В годовом выражении в июле 2019 года относительно июля 2018 года потребительские цены выросли на 4,6%, в том числе на 3,6%, на 5,5% и на 4,5% в каждой из перечисленных категорий», — резюмируют эксперты.

