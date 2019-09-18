Исторический минимум безработицы, достигнутый в июне 2019 года, мог отмечаться на фоне общего снижения численности рабочей силы. Так, во II квартале численность рабочей силы составила 74,9 млн человек, что на 1 млн ниже, чем в соответствующем квартале прошлого года. Об этом говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Сокращение численности рабочей силы привело к снижению как численности занятых (на 0,8 млн человек по сравнению со вторым кварталом 2018 года), так и безработных (на 0,2 млн человек). Таким образом, уровень безработицы (по методологии МОТ) продолжает сокращаться — за первое полугодие он уменьшился на 0,2 процентного пункта», — отмечается в докладе.



В то же время численность зарегистрированных в службах занятости безработных, указывают эксперты, незначительно увеличилась (с 750 тыс. до 773 тыс. человек в первом полугодии 2019 года), что связано с ростом размеров пособий по безработице.

Между тем доли экономически активных среди населения в трудоспособном возрасте и возрасте старше трудоспособного остаются стабильными.



Как сообщал ранее Минтруд, общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года. Общая численность безработных составила на конец июня 3,3 млн человек. Уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 0,99%.

