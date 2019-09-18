Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы. Об этом говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).



«В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России скорее стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени. Таким образом, переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы. К тому же представления о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствуют данным статистики», — отмечается в докладе.



Во-первых, поясняют экономисты, в России максимальный фонд рабочего времени, ограниченный законодательством, оказывается значительно ниже, чем в странах, находящихся с нами на одной ступени экономического развития. Трудовое законодательство в России устанавливает только максимальную продолжительность рабочей недели в России: 40 часов, а для некоторых категорий работников — меньше.

Данная продолжительность соответствует стандартам большинства развитых стран мира, тогда как в большинстве развивающихся стран мира это показатель выше, обычно 48 часов в неделю.

Медведев исключил переход на рабочую четырехдневку для урезания зарплаты Необходимо ввести гибкое регулирование, чтобы человек мог сам планировать свое рабочее время.

Во-вторых, отмечается в мониторинге, хотя международные сравнения показывают, что средняя фактическая продолжительность рабочего времени в России выше, чем в некоторых развитых странах, корректность таких сопоставлений вызывает вопросы.

«Средняя продолжительность рабочей недели, согласно данным МОТ, в странах с высоким уровнем доходов составляет около 38 часов, в среднем в странах с доходом выше среднего (куда МОТ включает и Россию) — 43 часа. Согласно данным обследований рабочей силы, проводимых Росстатом, средняя продолжительность рабочей недели в России в 2018 году — 37,8 часа, что как раз соответствует среднему уровню развитых стран (согласно данным МОТ, немного больше — 40 часов). Однако низкие средние значения продолжительности рабочей недели в некоторых странах Европы являются следствием высокой доли занятых, работающих неполный рабочий день. Если в России лишь около 5% занятых в 2018 году указывали, что они работали меньше 30 часов в неделю, то в Нидерландах — 37%, в Норвегии — 26%, в Дании — 25%, в Германии — 21%. При этом зачастую на таких условиях трудятся женщины с детьми, молодежь и население старшего возраста», — отмечается в докладе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве в июне сказал, что технологический прогресс может привести к сокращению рабочего времени и переходу на четырехдневную рабочую неделю. Позднее Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение, поддерживающее такой переход, но только в случае сохранения прежнего размера заработной платы. В своем предложении представители профсоюзов указывали на низкую продолжительность рабочего времени в развитых странах.

