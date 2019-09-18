Российскому бюджету не хватает 400 млрд рублей, чтобы уравнять тарифную ставку с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), заявил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин на заседании Общественной палаты при министерстве.

«В Трудовом кодексе есть норма о том, что зарплата не должна быть ниже МРОТ. А профсоюзы постоянно ставят в своем требовании, чтобы тарифная ставка была не ниже МРОТ. В государстве пока не хватает на это средств. По всей стране это стоит 400 миллиардов рублей», — сказал он.

Тарифная ставка — это размер денежной выплаты в составе заработной платы, которая выплачивается работнику за выполнение нормы труда определенной сложности за установленное время без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Эта выплата фиксирована, обязательна к выплате и является минимальной гарантией оплаты труда работника, ниже которой он не может получить при условии выполнения должностных обязанностей.