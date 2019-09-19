Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в августе 2019 года сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составило 1,55 млн единиц, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также на 0,8% сократился объем выданных потребкредитов — до 286,81 млрд рублей.

Самое большое количество выданных потребительских кредитов в августе текущего года было отмечено в Москве (70,8 тыс. ед.), Московской области (64,7 тыс.), Краснодарском крае (57,7 тыс.), Республике Башкортостан (54,5 тыс.), Свердловской области (50,9 тыс.) и Республике Татарстан (50,5 тыс.).

Самое значительное сокращение выдачи было зафиксировано в Свердловской (-13,8%) и Тюменской (-10,8%) областях, Республике Саха (Якутия) (-10,8%), Челябинской области (-10,4%), Республике Башкортостан (-9,6%). В Москве и Санкт-Петербурге сокращение выдачи потребкредитов составило 0,6% и 1,7% соответственно.

Омская область оказалась единственным регионом, в котором в августе 2019 года был отмечен рост выдачи потребкредитов (+2,1%).