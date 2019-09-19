Минимальный размер оплаты труда в 2020 году увеличится на 850 рублей и составит 12,13 тыс. рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства.

«Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В соответствии с этим механизмом в следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12,13 тысячи рублей», — сообщил Медведев.

Минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11,28 тыс. рублей.