Материнский капитал в 2020 году превысит 466 тыс. рублей, в проекте бюджета РФ на эти выплаты зарезервировано 316 млрд рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Кабинет министров в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021—2022 годов, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.

«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», — сказал Медведев.

Материнский капитал увеличат до 466,6 тыс. рублей в 2020 году Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Говоря о бюджетах государственных внебюджетных фондов, он сообщил, что доходы и расходы фондов будут расти на протяжении трех лет. «Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты», — отметил он.