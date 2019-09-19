Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2020 года достигнет 8,5% ВВП, рассказал журналистам источник в Минфине РФ. Это заставляет правительство задуматься о более высокодоходных инструментах для инвестирования этих средств.

«Резервные активы ФНБ на конец 2020 года составят 8,5% ВВП, на конец 2019 года — 5,8% ВВП», — сообщил источник.

«Этого (ликвидной части ФНБ выше 7% ВВП. — Прим. ред.) достаточно, чтобы абсорбировать шоки от снижения цен на нефть в течение двух лет до 25 долларов за баррель с постепенным выходом на 40 долларов за баррель», — пояснил он.

Базовый прогноз, на основе которого рассчитан проект бюджета на следующую трехлетку, не предполагает таких стрессовых условий, но в правительстве РФ полагают, что вероятность их кратковременного снижения до уровня ниже 40 долларов за баррель в среднесрочном периоде существует.

Минфин: ликвидная часть ФНБ на конец 2019 года достигнет 6% ВВП Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ.

«Если же ситуация продолжит развиваться по базовому сценарию, накопление резервов продолжится. И конечно, если мы накапливаем больше, чем какой-то минимальный безопасный уровень резервных активов, надо думать уже о доходности (размещения этих средств. — Прим. ред.). Поэтому мы сейчас в правительстве обсуждаем целостную концепцию, в которой большая роль будет отведена доходным инструментам», — сказал источник.

Речь идет о тех же бумагах, в которые уже вкладываются средства фонда, — это суверенные облигации иностранных государств с высоким уровнем надежности, но, возможно, с более длительным сроком обращения (сейчас средства ФНБ вкладываются в облигации до одного года). Также обсуждаются вложения в квазисуверенные или высококачественные корпоративные облигации. Речи о покупке акций пока не идет, подчеркнул источник.

Инвестиции в проекты внутри России также обсуждаются. «Но здесь два фактора, которые мы будем учитывать. Первый: доля таких внутренних инвестиций должна быть не очень большой, чтобы не подвергать опасности конструкцию по снижению зависимости курса, инфляции и процентных ставок от цен на нефть. И второй: надо избежать подмены инвестиций на квазирасходы бюджета», — добавил он.

По его словам, Минфин РФ направит на покупку валюты по бюджетному правилу в 2020 году 2,3 трлн рублей для пополнения ФНБ.

«Дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета составят 2,3 триллиона рублей. В 2019 году они составят, как ожидается, 2,8 триллиона рублей», — сказал источник.