Введение гарантированного пенсионного продукта, который предполагает возможность гражданина отчислять часть зарплаты на будущую пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, не вызовет «бум» новых участников и существенный приток денег в накопительную пенсионную систему. Об этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал в кулуарах конференции комитета по растущим и развивающимся рынкам IOSCO.

«Система не меняется, поэтому говорить, что эта система кардинально изменит количество участвующих, — невозможно. Для тех, у кого нет корпоративных программ, личных программ, которые захотят пополнять свои счета в ОПС, — опыт софинансирования показал, что подписалось менее 1 млн человек, притом что государство давало 50% на 50%», — сказал Швецов.

«Я думаю, что объем денег, который будет дополнительно поступать благодаря этим инновациям, не может быть огромным. Рассчитывать на какой-то бум не приходится, потому что добавляется лишь возможность человеку добавлять самому через работодателя, осязать свои накопления через администратора и получать 13% налоговую льготу от Министерства финансов, если выплачивается не более 6% от объема зарплаты», — добавил Швецов.

Система льготы для работодателей останется неизменной по сравнению с системой по софинансированию пенсии, отметил он. «Будет обязанность работодателя, но при активном волеизъявлении гражданина, «расчленять» его зарплату на платежи, которые идут в пенсионный фонд и на его карточку», — отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ не будет проводить по новому продукту рекламной кампании — только разъяснительную работу, уточнил Швецов.

«Это задача ПФР и частных пенсионных фондов — именно рекламная кампания. А разъяснительную работу мы с Минфином, безусловно, проводить будем. Но называть это рекламной кампанией я бы не стал. Все-таки бюджет есть у частных фондов и у Пенсионного фонда России», — сказал он.

ЦБ поддерживает новую концепцию Минфина по реформе накопительной пенсии От названия ИПК было решено отказаться.

ЦБ рассчитывает, что текст законопроекта будет опубликован в ближайшее время. «Я думаю, что минимум год после принятия должен пройти на подготовку пенсфондами, работодателями, 1С и всем, кто в это вовлечен, соответствующих технических возможностей реализовывать эти схемы. Я надеюсь очень на весеннюю сессию, может, в осеннюю пройдет первое чтение, но это очень оптимистично. Раньше 2021 года он точно не может вступить», — отметил Швецов.