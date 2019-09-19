Международные резервы РФ на 13 сентября 2019 года составили 531,2 млрд долларов против 532,7 млрд на 6 сентября. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов уменьшился на 1,5 млрд долларов.

В комментарии регулятора поясняется, что снижение показателя на 0,3% произошло «под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, отчасти нивелированным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за восемь месяцев текущего года — на 60,6 млрд.