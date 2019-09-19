Минфин России прогнозирует в период 2020—2022 годов профицит бюджета на уровне 0,2—0,8% ВВП и рост государственного долга до 21,1 трлн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Законопроект сформирован на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития России на 2020—2022 годы, подготовленного Минэкономразвития. Прогноз предполагает реализацию бюджетной политики с соблюдением бюджетных правил и проведение Банком России денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования инфляции. А также прогноз сформирован с учетом реализации национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024 года, определенных в майском указе президента РФ», — отмечается в сообщении.

В предстоящий трехлетний период профицит федерального бюджета прогнозируется в 2020 году — на уровне 0,8% ВВП, в 2021-м — 0,5% ВВП, в 2022-м — 0,2% ВВП.

За 2019—2020 годы расходы суммарно увеличиваются на 1,2% ВВП. Общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,5 трлн рублей, в 2021-м — 20,6 трлн рублей и в 2022-м — 21,8 трлн рублей. После повышения объема бюджетных ассигнований в 2020 году до 17,3% ВВП в дальнейшем прогнозируется снижение расходов федерального бюджета до 16,9% ВВП к 2022 году.

Медведев: федеральный бюджет ближайших трех лет будет профицитным На реализацию национальных проектов будет выделено около 7 трлн рублей.

«Федеральный бюджет на 2020—2022 годы имеет стимулирующий характер для экономики — расходы по отношению к ВВП растут, несмотря на значительное замедление мировой экономики и нестабильную ситуацию на мировом рынке энергоносителей», — отмечается в документе.

В 2020—2022 годах прогнозируется увеличение доходов федбюджета с 20,2 трлн рублей в 2019 году до 20,4 трлн рублей в 2020-м, 21,2 трлн рублей в 2021-м и 22,1 трлн рублей в 2022 году. По отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 18,5% ВВП в 2019 году и 18% ВВП в 2020-м до 17,7% ВВП в 2021 году и 17,2% ВВП в 2022-м. Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8% в 2019 году до 35% в 2022-м.

Источник: Минфин планирует привлекать на внутреннем рынке в 2020—2022 годах 1,55—1,8 трлн рублей в год Вместе с тем источник признал, что у Минфина остаются вопросы относительно внешних займов РФ, которые, как и в предыдущие годы, планируются на уровне 3 млрд долларов в год.

Согласно бюджетным правилам, с учетом макропрогноза не предполагается использование в 2020—2022 годах средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2020 году предусматривается увеличение объема средств фонда на 8,2 трлн рублей — до 11,1 трлн рублей, в 2021 году — до 13,7 трлн рублей, в 2022-м — до 16,2 трлн рублей.

В трехлетнем периоде ожидается рост объема государственного долга, при этом он будет сохраняться на безопасном уровне — менее 20% ВВП. По итогам 2020 года объем государственного долга составит 17,1 трлн рублей, 2021-го — 19 трлн рублей и 2022-го — 21,1 трлн рублей.