ЦБ обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) раскрывать разнесенную по счетам клиентов доходность, сообщает «Коммерсант» . Переходный период до середины 2021 года оставлен только для данных по инвестиционным портфелям по пенсионным накоплениям и резервам, которые фонды должны публиковать в разбивке по эмитентам в ежемесячном формате с лагом в полгода.

Кроме раскрытия сведений об органах управления, членах совета директоров, сотрудниках и основных документах НПФ будут публиковать информацию о доходностях по пенсионным накоплениям и резервам. Главная страница сайта должна содержать ссылку, которая будет однозначно «указывать на содержание информации».

Доходность должна быть разнесена по счетам клиентов и может отличаться от общей для фонда. Данные о разнесенной доходности будут раскрываться вместе с предоставлением ЦБ годовой отчетности, то есть до конца I квартала. Информация должна присутствовать на сайте фонда в течение десяти лет со дня ее раскрытия.

Центробанк России определил для НПФ информацию, подлежащую раскрытию Документ опубликован на сайте регулятора.

Фонды, раскрывающие данные по начисленной доходности на своих сайтах, поддерживают документ ЦБ. По словам экспертов, показатель начисленной доходности важен на фоне усиления конкуренции между НПФ, а также в связи с тем, что единственным источником роста пенсионных накоплений остался инвестиционный доход.