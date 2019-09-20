Замедление темпов роста рынка потребительского кредитования ниже уровня 12—13% в год будет иметь негативные последствия для экономики, заявила на встрече с журналистами главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.



«Если ЦБ РФ в 2020 году затормозит рынок необеспеченного потребительского кредитования сильнее, чем до 12—13%, то это уже темп роста, который дестимулирует инфляцию. Это значит, что домохозяйства будут немножко из своего кармана доплачивать, сокращая расходы, рост в 15% — комфортный уровень для рынка, в рамках которого потребление будет немножко расти», — заявила Орлова.

По ее словам, сокращение темпов роста рынка ниже 12—13% — крайне маловероятно, задачей ЦБ будет обеспечить постепенное замедление роста портфелей.

Экономист напомнила, что рынок розничных кредитов на сегодняшний день является основным растущим сегментом банковского сектора. Темп роста потребкредитов за исключением ипотеки ускорился с 1% в июне 2017 года до 24% в июне 2019-го, в то время как корпоративные кредиты показывают рост 5—10%.

Однако перегрева не наблюдается, считает Наталия Орлова. Она отметила, что на рынке присутствует определенное разочарование: по сравнению с кризисом 2015—2016 года средний класс неактивно использует кредиты.

«Последние три года средний класс не очень активно ведет себя в финансовом поле. Возможно, это связано с тем, что для среднего класса использование финансовых ресурсов связано с оценкой будущего экономического роста. Если средний класс чувствует себя комфортно и понимает, что доходы будут расти, он будет более активно брать кредиты. И наоборот», — отметила Орлова.