Основной вопрос при оценке заемщика по кредитам родственников связан с использованием персональных данных человека и с согласием на их получение, получить персональные данные можно только с личного согласия лица, рассказал глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Любая информация должна быть с согласия человека и родственника в том числе. То есть не только заемщика, но и родственника. Поэтому мне не нравится эта идея, я считаю, что она на грани. Разные бывают ситуации, родственник может быть неплатежеспособен, а сам человек платежеспособен», — заявил он.

По словам Аксакова, «есть вопрос, связанный с персональными данными и с согласием на получение этих персональных данных, в том числе данных человека, который не получает заем или кредит».

Он отметил, что необходимо «в том числе законодательно эти вопросы отрегулировать по поводу использования личных данных человека, нужно отделять пользовательские данные от персональных данных». «Если речь идет об использовании информации из бюро кредитных историй, то я даже не представляю, как их можно получать, потому что для использования информации о лице надо получать согласие этого лица», — добавил он.

«Я допускаю, что банки это могут делать… Если человек выгружает в сеть информацию о себе, она где-то в публичной плоскости находится, то с помощью биг-дата вполне возможно собирать информацию о человеке, в том числе о родственнике потенциального заемщика», — отметил глава комитета.