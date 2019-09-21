Правительство России одобрило законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов, сообщается на сайте Кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что Кабмин одобрил законопроекты о бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.