Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проекты основных направлений единой денежно-кредитной политики и таможенно-тарифного регулирования на 2020—2022 годы, сообщается на сайте Кабинета министров РФ.

«Одобрить проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», — говорится в сообщении.

Денежно-кредитную политику Банка России разрабатывает и проводит ЦБ совместно с правительством, ее основной целью является защита и обеспечение устойчивости рубля через поддержание ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста.

«Одобрить проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — добавляется в сообщении.

Проект о таможенно-тарифном регулировании подготовлен для реализации указа президента по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Уточняется, что проект определяет среднесрочные ориентиры в таможенно-тарифном регулировании, повышает предсказуемость условий ведения внешнеэкономической деятельности.

