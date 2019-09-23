Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила внести поправки в Налоговый кодекс, повышающие предельную сумму взносов для налогового вычета до 400 тыс. рублей и освобождение от НДФЛ негосударственных пенсий для членов семьи. Законопроект направлен в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития, сообщают «Известия» .

Так, АНПФ предлагает со 120 тыс. до 400 тыс. рублей увеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию». Налоговый вычет в случае повышения составит 52 тыс. рублей.

Также АНПФ предлагает освободить от уплаты НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи, близких родственников и в пользу детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством)». Если предложения будут приняты, клиенты пенсионных фондов с высоким доходом увеличат свои взносы не менее чем на 5%. Количество участников системы НПО при этом может вырасти на 10%.

По мнению экспертов, чтобы существенно изменить ситуацию с добровольными взносами на будущую пенсию, эффективнее увеличить льготу для работодателей при софинансировании взносов, поскольку она более ценна. Также важно предусмотреть систему софинансирования со стороны государства и/или работодателя.