Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям не поддержал к первому чтению законопроект об ограничении размера ставок для застройщиков в уполномоченных банках в рамках проектного финансирования.

Проект был инициирован группой депутатов и внесен на рассмотрение палаты в марте.

«Мы получили отрицательные отзывы правительства, Банка России. Все говорит о том, что инициативу нельзя поддержать. Есть концептуальные возражения. Есть предложение рекомендовать Государственной думе отклонить законопроект в первом чтении», — сказал председатель комитета Николай Николаев на заседании в понедельник.

Законопроектом предлагается ограничить размер ставки целевого кредита, привлекаемого застройщиком в уполномоченном банке в рамках проектного финансирования. Инициатива предполагает, что эта ставка будет учитываться как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1 процентный пункт. «Мы не можем диктовать банку, по какой ставке финансировать. Все-таки это вопрос рыночный», — прокомментировал решение комитета Николаев.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.