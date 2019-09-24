Больше всех кредитов наличными (496 тыс. займов на 144 млрд рублей) в августе взяли заемщики в возрасте от 30 до 39 лет. Эта группа составила почти 31% от всех клиентов кредитных организаций, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Доля заемщиков моложе 30 лет составила 14% (225 тыс. ссуд на 46 млрд рублей).

Клиенты кредитных организаций в возрасте от 40 до 49 лет заняли 380 тыс. ссуд на 120 млрд рублей, их доля достигла 23,7% от общего числа заемщиков. Доля клиентов от 50 до 59 лет составила 17,4%, на них пришлось 279 тыс. ссуд на 82 млрд рублей. Доля заемщиков старше 60 лет равнялась почти 14% (223 тыс. ссуд на 39 млрд рублей).

Самая широкая категория заемщиков в среднем получала займы на 290 тыс. рублей. Наибольший средний чек в 318 тыс. рублей отмечается среди лиц в возрасте 40-49 лет.

По сравнению с августом прошлого года доля заемщиков от 30 до 39 лет увеличилась на 1,6%. Доля лиц в возрасте 40—49 лет не изменилась. Во всех остальных категориях отмечено снижение на уровне около 1%.