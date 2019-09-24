Минэкономразвития РФ не исключает дефляцию в сентябре, в годовом выражении инфляция может опуститься ниже таргета ЦБ — до 3,9%, сообщила журналистам заместитель министра экономического развития РФ Полина Бадасен.

«На сентябрь может быть дефляция, в целом по месяцу — да. И инфляция может опуститься до 3,9%», — сказала она.

В начале сентября Минэкономразвития РФ в своем обзоре прогнозировало, что динамика помесячной инфляции в сентябре будет на нуле. Годовая инфляция в сентябре, по их оценкам, прогнозировалась на уровне 4,1%.

Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%. При этом в начале сентября министерство сообщало, что ожидает инфляцию в России в 2019 году на уровне 3,6—3,8%.