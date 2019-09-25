Президент России Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства. «Основная тема встречи — дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения», — цитирует ТАСС пресс-службу Кремля. Также будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов.

Путин 26 августа на совещании по экономическим вопросам выразил беспокойство медленным ростом уровня дохода россиян. «Даже... с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно, — констатировал он. — Такое положение дел не может не вызывать беспокойства». Президент заметил, что наблюдаются и положительные факторы. В частности, по его словам, инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. «Сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении», — подчеркнул он.



Вопросы стимулирования роста экономики глава государства обсуждал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, которая состоялась 23 сентября. Говоря о федеральном бюджете, который стал темой этой беседы, президент напомнил: «Бюджет является важнейшим инструментом достижения национальных целей развития и краеугольным камнем, можно сказать, всей кредитно-денежной политики, по результатам которой мы за последнее время можем констатировать стабильную макроэкономическую ситуацию в стране».