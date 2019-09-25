Минфин РФ поддерживает идею дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам, в российской банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова во вторник говорила, что Банк России изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Она тогда отмечала, что это потребует серьезного изменения законодательства.

«Я всячески поддерживаю… Считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минфин введение в РФ отрицательных ставок по валютным вкладам.

ЦБ РФ в начале сентября опубликовал доклад, в котором обратил внимание на то, что российские банки при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством, отмечал регулятор.