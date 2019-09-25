Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось на безналичные трансакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту, банковский счет или вклад. Такие данные приводит Банк России, уточняя, что «и по объему такие операции занимают львиную долю рынка — 68%».

В целом за январь — июнь 2019 года физические лица использовали свои карты 19,2 млрд раз, общий объем операций превысил 40 трлн рублей.

Объем эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчетном периоде) на конец июня составил почти 183 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%.

Уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой растет с каждым годом, и на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств по приему платежных карт, добавляют в Центробанке.