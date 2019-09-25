Минфин РФ не против создания «Ростелекомом» собственной системы передачи информации и совершения платежей — аналога SWIFT. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я считаю, что у нас система передачи финансовых сообщений есть — аналог SWIFT. Строго говоря, никаких ограничений на то, что должен быть госмонополист и все, — нет. Поэтому если будет коммерческий способ конкурировать — ну и хорошо, мы за конкуренцию», — сказал он.

«Ростелеком» планирует запустить собственный сервис передачи информации и совершения платежей, для чего создает совместное предприятие с компанией «Казначейские системы», написала газета «Известия» со ссылкой на гендиректора «Казначеских систем» Александра Гришина. Новый сервис должен будет стать еще одной — помимо Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ — альтернативой международной системе SWIFT, опасность отключения от которой из-за санкций существует для России.