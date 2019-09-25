Рост цен на ряд продуктов питания в России в текущем году на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает некоторое беспокойство, заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Каульбарс, выступая в Госдуме.

В среду в ходе правительственного часа в нижней палате парламента глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев представил информацию о ходе проведения осенних полевых работ в России, а также о реализации госпрограммы развития АПК.

«В своем выступлении Дмитрий Николаевич отметил, что, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, сельское хозяйство продолжает демонстрировать неплохие результаты. Вместе с тем при росте объема производства сельхозпродукции — если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% — необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины», — сказал в свою очередь Каульбарс.

«Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство», — добавил аудитор.