Рост производственной активности продолжается в июле-августе 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Центрального банка России.

«В августе отмечалось расширение выпуска по широкому кругу производств. В том числе зафиксирован рост добычи нефти, связанный с восстановлением работы нефтепровода «Дружба». Это также оказало поддержку производству нефтепродуктов и химическому комплексу. Ослабление рубля повысило конкурентоспособность ряда категорий российского электрооборудования, выпуск которых также вырос», — говорится в сообщении.

Рост инвестиций в основной капитал остался невысоким, а потребительский спрос в условиях стагнации реальных доходов населения — сдержанным.

Темп прироста ВВП в III квартале в ЦБ, как и ранее, ожидают на уровне 0,8–1,3%.