Текущий год станет рекордным по сумме неиспользованных средств федерального бюджета, полагает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Хочу сказать, что, похоже, мы к концу этого года идем на новый рекорд: и в следующем году на 1 января зафиксируем еще больший объем неисполнения расходов бюджета», — заявил Кудрин, выступая в Госдуме, где обсуждается отчет об исполнении бюджета за 2018 год.

«В прошлом году неисполнение расходов составило 778,3 миллиарда рублей. То есть 4,4% расходов бюджета, или 0,7% ВВП», — заявил Кудрин. Он напомнил, что раньше Минфину приходилось работать в условиях нехватки средств, а сейчас большую проблему составляет их избыток.

Глава Счетной палаты предположил, что отчасти это может быть связано с запуском национальных проектов. «Время прошло, не все успели подстроиться по новым планам», — сказал он.

Однако, по его словам, это все равно заставляет задуматься о повышении бюджетной дисциплины. Он отметил, что Минфин в течение года несколько раз продлевал сроки расчетов ряду главных распорядителей бюджетных средств, причем такие решения по многим их них приходится принимать из года в год. «Надо разобраться, почему они не выполняют эти расходы», — заявил Кудрин.