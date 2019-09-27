Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос постепенного перехода на новую потребительскую корзину с базовым набором продуктов для здорового питания различных групп населения с 2021 года, сообщила пресс-служба Кабмина.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», — говорится в поручениях Медведева по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» телеканала «Россия-24».

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщал, что пересмотр потребительской корзины с 1 января 2021 года приведет к росту минимального размера оплаты труда. По его словам, конец этого года и следующий год должны стать временем, когда будет принята новая потребительская корзина. С 1 января 2021 года она будет пересмотрена в большую сторону. Топилин отмечал, что будут актуализированы требования к наполнению корзины. По его словам, к концу 2019 года надо окончательно определиться с этим вопросом.