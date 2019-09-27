В III квартале 2019 года зарплаты больше всего выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у линейных руководителей (плюс 5,9%) и молодых специалистов (плюс 4,3%), свидетельствуют приводимые в материале газеты «Ведомости» данные компании HeadHunter, проанализировавшей информацию примерно 850 российских работодателей о предлагаемых зарплатах более чем по 5 тыс. позиций в 14 отраслях и 60 городах.

Так, по информации HeadHunter, в 2019 году средняя зарплата начинающего специалиста составила 30 323 рубля против 29 085 рублей в 2018-м, а особенно щедры иностранные компании: если в российских компаниях молодым специалистам сейчас предлагают 29 749 рублей в месяц, то иностранные компании готовы платить 35 865 рублей, то есть на 21% больше.

На более высоких должностях разница в заработках ниже: линейный руководитель получит в иностранной компании на 18% больше, чем в российской, а ведущий специалист — на 13% больше, при этом в целом разрыв в зарплатах между российскими и иностранными компаниями начал сокращаться.

Зарплаты выросли во всех отраслях: больше всего — в логистике (плюс 11,3%, причем в интернет-магазинах специалисты по логистике могут зарабатывать в два раза больше, чем в стационарных торговых точках), розничной торговле (плюс 6,9%) и IT (плюс 5%), а наименее существенно — в телекоме (плюс 0,1%), строительстве, эксплуатации и проектировании (плюс 0,4%), а также в медицине, фармацевтике и аптечном бизнесе (плюс 0,9%).



Согласно представленным в материале «Ведомостей» данным HeadHunter, тройку отраслей с наиболее высокими предлагаемыми средними зарплатами в 2019 году составляют «информационные технологии, системная интеграция, Интернет» (92 489 рублей), «телекоммуникации, связь» (85 417 рублей) и «медицина, фармацевтика, аптеки» (80 358 рублей), а на нижних строчках рейтинга расположились «СМИ, маркетинг, BTL, дизайн, продюсирование» (52 346 рублей), финансовый сектор (57 550 рублей) и «промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (57 964 рубля).