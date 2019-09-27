Финансово-экономический блок правительства и ЦБ продолжают обсуждать подходы к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Первый вице-премьер Антон Силуанов 26 сентября объявил о планах инвестирования внутри страны 15—20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП. Однако в ЦБ считают целесообразным зафиксировать ежегодные объемы инвестиций в абсолютном выражении.



«Важно, чтобы объем [внутренних инвестиций из ФНБ] был задан и на первый год, и на все последующие годы как фиксированная сумма, а не как доля от превышения ФНБ планки 7% ВВП», — сообщили РБК в Банке России. В противном случае инвестиции ФНБ будут носить «выраженный проциклический характер, что ослабит стабилизирующую роль бюджетного правила».

ЦБ ранее говорил, что хочет максимальной предсказуемости от предстоящих инвестиций ФНБ, чтобы четко понимать последствия для монетарной политики. Наибольшая предсказуемость будет обеспечена, если правительство будет инвестировать из ФНБ фиксированные суммы в рублях. В то же время если правительство будет инвестировать фиксированный процент от суммы превышения (как предположил Силуанов), рублевый объем инвестиций будет различаться год от года в зависимости от колебаний цен на нефть. Если цена на нефть будет расти, объем инвестиций в рублях из ФНБ будет выше, а это противоречит концепции Минфина по стерилизации конъюнктурных нефтяных доходов.

​Силуанов: объем ФНБ в 2020 году на 1,5—​2 трлн рублей превысит 7% ВВП Часть этих средств Минфин предлагает направлять на инвестиционные проекты.

В 2020 году ликвидная часть ФНБ превысит планку 7% ВВП на 1,5—2 трлн рублей, заявил Силуанов в ходе заседания Госдумы 26 сентября. «Мы предлагаем часть этих средств уже направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15—20% от этой суммы», — сказал министр. Таким образом, исходя из его слов, порядка 300 млрд рублей пойдет на крупные инвестпроекты внутри страны в первый год распечатывания ФНБ.



Размещение средств ФНБ в российскую экономику в объеме порядка 300 млрд рублей будет иметь «весьма ограниченное влияние как на инфляцию, так и на другие макроэкономические показатели», отмечают в ЦБ.

При этом Банк России продолжает настаивать на том, что при выборе механизма дополнительных инвестиций в российскую экономику оптимальнее было бы увеличить расходы федерального бюджета через повышение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле, нежели использовать средства ФНБ. «С точки зрения предсказуемости использования данных средств представляется предпочтительным оформить их как дополнительные расходы бюджета в рамках стандартного бюджетного процесса с соответствующим уточнением параметров бюджетного правила», — заявили изданию в ЦБ.



Влияние на макроэкономику либо от смягчения бюджетного правила, либо от инвестиций ФНБ внутри страны будет идентичным, но предлагаемый Банком России механизм, с его точки зрения, позволит получить «более наглядную картину параметров бюджетной политики, а также избежать усложнения структуры портфеля ФНБ».