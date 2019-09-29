На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей. С такой инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, пишут «Известия» со ссылкой на текст письма.



В частности, деньги планируется направить на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино. Если не выделить деньги на эти цели, есть риск того, что план президента по экспорту услуг не будет выполнен, предупредил Максим Орешкин. Ранее Владимир Путин говорил, что к 2024 году экспорт услуг должен достичь 100 млрд долларов, напомнил Орешкин.



Сумма, определенная министром экономического развития, составляет 244,9 млрд рублей, что в 42 раза больше планируемой сейчас суммы. В общей сложности на экспортные цели планируется потратить 888,8 млрд рублей, но распределение этих денег несправедливо внутри нацпроекта по международной кооперации, полагает министр.



Он указывает на то, что перечень мероприятий программы включили в документ только в июне этого года, не заложив на них финансирования. Таким образом, создается угроза невыполнения указа президента.

Кроме того, глава Минэкономразвития предложил обеспечить дополнительное финансирование сферы туризма. Речь идет о выделении средств на софинансирование строительства кластеров, субсидии ряду банков, грантовую поддержку предпринимателей, развивающих внутренний туризм.

Для России господдержка экспорта услуг — новое направление, чего не скажешь о торговле промышленной продукцией. Чтобы обеспечить устойчиво высокие темпы роста в этой сфере, Минэкономразвития подготовило стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Приоритетными направлениями признаны транспортные, туристские, деловые, информационно-телекоммуникационные, финансовые, строительные и многие другие сферы.