Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовится перейти к расчету индекса потребительских цен на основе административных данных органов власти, но этот процесс может занять два-три года. Об этом в воскресенье, 29 сентября, журналистам сообщил глава Росстата Павел Малков на площадке проходящего в Казани финального этапа конкурса «Цифровой прорыв» — проекта платформы «Россия — страна возможностей».



«В первую очередь, мы экспериментируем с данными Федеральной налоговой службы, базами данных контрольно-кассовой техники. И мы надеемся, что через какое-то время нам удастся перейти от метода прямого наблюдения, как сейчас считается индекс потребительских цен или инфляция, к расчету индекса потребительских цен на основе данных из административных источников информации», — сказал он.

Малков при этом заметил, что сначала Росстату «нужно научиться работать с огромными объемами неструктурированных данных, научиться в них разбираться». «Нам нужно определить источник данных по каждой из 500 позиций, на основе которых сегодня считается индекс потребительских цен», — пояснил он.

«Соответственно, по каждой из этих позиций мы должны понять, где мы будем брать эти данные, у кого, научиться их рассчитывать корректно, сопоставлять с теми данными, которые были раньше, и только после этого можно говорить о переходе на новую методологию. Я думаю, что это горизонт два-три года», — резюмировал руководитель ведомства.