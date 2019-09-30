Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно прежним нормам, материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

В то же время, согласно сложившейся практике, вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Такая помощь подлежала обложению НДФЛ, хотя по своей сути не отличалась от помощи работодателей сотрудникам.



«Внести в пункт 28 статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ… изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: «суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистент-стажерам», — говорится в документе.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.