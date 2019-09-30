Правительство разместит до 200 млрд рублей на депозите в «ВЭБ.РФ» на пять лет, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Процентная ставка по депозиту — ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентного пункта. По состоянию на 30 сентября ключевая ставка ЦБ составляет 7%.

«Казначейству России разместить средства федерального бюджета на депозите в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на следующих условиях: валюта депозита — российский рубль; сумма депозита — до 200 000 000 000 рублей (включительно); срок депозита — пять лет», — говорится в документе.

«Размещение средств федерального бюджета на депозитах «ВЭБ.РФ» позволит реализовать важнейшие для экономики России проекты, предусматривающие создание новых рабочих мест и направленные на повышение качества жизни людей», — сообщили в пресс-службе «ВЭБ.РФ».